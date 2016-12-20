Победитель боя Кличко - Джошуа рискует остаться без пояса WBA или IBF

Победитель боя Кличко - Джошуа рискует остаться без одного из поясов - WBA или IBF, так как обе организации требуют первоочередной защиты титула именно по своей версии, сообщает Boxing News.

Читайте такжеВладимир Кличко: Джошуа научился многому, когда был моим спарринг-партнеромКак сообщает издание, президент WBA Гильберта Мендоса заявил в интервью Fightnews.com, что победитель поединка украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, на кону в котором будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, должен будет обязательно встретиться в своем следующем поединке с первым номером рейтинга этой организации кубинцем Луисом Ортисом.

При этом у победителя боя будут такие же обязательства и перед версией IBF - это организация постановила, что победитель поединка Кличко - Джошуа должен будет встретиться с обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне.