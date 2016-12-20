Кличко раскритиковал российского боксера Поветкина за употребление допинга

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко раскритиковал российского боксера Александра Поветкина, который 17 декабря второй раз в году попался на употреблении допинга. Слова украинца приводит BoxingNews.

"Поветкин потерял доверие болельщиков, а это очень важно. Спорт должен быть чистым. Не должно быть соревнования в том, у кого лучше стероиды, у кого лучше допинг", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, 37-летний Александр Поветкин сдал положительную допинг-пробу перед боем за звание чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Сразу же после того, как об этом стало известно, Стиверн отказался от боя.

Промоутеры Поветкина быстро нашли для россиянина нового соперника, которым стал французский тяжеловес Жоан Дюопа. В этом поединке, где уже не разыгрывался чемпионский пояс, Поветкин одержал победу, нокаутировав оппонента в 6-м раунде.

Примечательно, что в мае 2016 года Поветкин уже проваливал допинг-тест - тогда в пробе россиянина обнаружили мельдоний. В команде боксера признали, что он принимал препарат, но перестал делать это за несколько месяцев до того, как мельдоний попал в список запрещенных. Тогда Поветкина решили не дисквалифицировать, но предупредили, что если в течение года в его пробах снова найдут допинг, он будет дисквалифицирон.