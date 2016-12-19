Владимир Кличко: Джошуа научился многому, когда был моим спарринг-партнером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вспомнил о временах, когда британец Энтони Джошуа был его спарринг-партнером. Слова украинского боксера приводит BoxingScene.

"Джошуа мой лагерь должен был пойти на пользу. Он увидел, как тренируются топ-бойцы, он увидел, как готовится чемпион. Я думаю, что Энтони научился многому. Он определенно приспособил эти знания к своей подготовке", - считает Кличко.

Читайте такжеБилеты на бой Кличко-Джошуа будут стоить от 40 до 2000 фунтовУкраинский боксер также сделал несколько комплиментов британцу.

"У него прекрасная команда, которая подводит его к бою максимально сильным. Меня не беспокоит то, что Джошуа был моим спарринг-партнером.

Да, у него всего 18 боев. Но Майк Тайсон стал чемпионом мира в 20 лет. Он стал чемпионом, когда был еще ребенком. Так что все относительно. Я верю в талант Джошуа, он великолепный атлет и здорово представляет наш спорт. Вне зависимости от результата нашей встречи, я поздравлю его", - подчеркнул Кличко.

Напомним, бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять пояса чемпионов мира по версии WBA, IBF и IBO.