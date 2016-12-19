Витязь на подмене

Примечательность не в том, что накануне боя за пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против канадца Бермейна Стиверна Поветкин был пойман на допинге. В мае нынешнего года подобный казус с ним уже случился – накануне боя с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Только в мае в допинг-пробе Русского витязя обнаружили мельдоний, а сейчас – остарин.

И не в том, что бедный витязь снова полинял на большие деньги. Несостоявшийся бой в Москве с Уайлдером должен был принести ему $1,93 млн, а бой в Екатеринбурге со Стиверном – $1,5 млн.

А так витязь, хоть и слегка обгаженный, все-таки вышел на ринг и доставил удовольствие екатеринбургской публике, среди которой был сам Никита Михалков

И даже не в том, что Поветкин нокаутировал вышедшего на замену вместо Стиверна француза Йоанна Дюопа: Александр объективно выше классом, опытнее и мастеровитее.

А юмор в самом факте такой замены. Получилось, что промоутер Поветкина Александр Рябинский заранее предполагал такую возможность: что его подопечный снова попадется на допинге, и бой как минимум утратит статус титульного, а как максимум – будет отменен. А так витязь, хоть и слегка обгаженный, все-таки вышел на ринг и доставил удовольствие екатеринбургской публике, среди которой был сам Никита Михалков.

Правда, радость вышла в духе некогда описанного Ильфом и Петровым присуждения Ивану Бунину Нобелевской премии, которое вызвало ликование белой эмиграции. Как будто в небогатой многодетной семье отставного штабс-капитана удалось выдать замуж младшую 32-летнюю дочь. Ну, такая уж судьба у сегодняшней России, противопоставившей себя всему цивилизованному миру и закономерно оказавшейся в изоляции. Только такой формат радости и остается – штабс-капитанский.

В общую атмосферу скандала гармонично вписались другие конфузы, связанные с выходом на ринг Йоанна Дюопа. Почему-то французу исполнили гимн Монако, а вышел он на бой не в боксерках, а в обычных беговых кроссовках. Позже выяснилось, что по прибытию в Екатеринбург у него сперли багаж в аэропорту, а оперативно найти на Урале боксерки 49-го размера не удалось.

Можно, конечно, пожалеть и 37-летнего Александра Поветкина, которому светит пожизненная дисквалификация. Можно – но не хочется.

Но это так, детали. Главное же, конечно, та наглость и авантюризм, с какой команда Русского витязя подошла к важному в его карьере бою. Типа если пронесет – то поединок состоится и откроет хорошие перспективы, а попадемся – ну чё там, переморгаем, спишем все на козни недоброжелателей, а на всякий случай у нас француз имеется.

Честно говоря, жаль Бермейна Стиверна, который готовился к бою, летел в заснеженный Екатеринбург, честно там мерз и в итоге получил такой сюрприз, оставшись без хорошего гонорара. Правда, его промоутер, сам великий и ужасный Дон Кинг уже пообещал подать в суд на команду Поветкина. Но это дело долгое. Можно, конечно, пожалеть и 37-летнего Александра Поветкина, которому светит пожизненная дисквалификация. Можно – но не хочется.

Наглость и авантюризм – то, что присуще политическому поведению России в целом, в точности проецируется на спорт.

Именно такое отношение к спортивной жизни, да еще и на фоне очередных допинговых скандалов, связанных с докладом Всемирного антидопингового агентства (WADA), и отказом от проведения в Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону, и предстает примечательным и характерным. Наглость и авантюризм – то, что присуще политическому поведению России в целом, в точности проецируется на спорт. Очень четко на эту тему высказался знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад. После того, как WADA на днях объявила о том, что в употреблении допинга подозревается 31 российский спортсмен, Фуркад сказал, обращаясь к российским коллегам: «У нас с вами разные взгляды на допинг: моя философия не принимать его, а ваша философия – не попадаться».

Впрочем, адресатов обращений и санкций пока выручают дефицит совести при избытке наглости. Этим людям любой мельдоний – божья роса.

Игорь Левенштейн