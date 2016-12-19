Усик может провести следующий бой в середине марта

Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик может провести следующий бой 18 марта. Об этом сообщает Fox Sports, ссылаясь на исполнительного директора K2 Promotions Ukraine Тома Леффлера.

Поединок может состояться в Нью-Йорке в андеркарте поединка между казахом Геннадием Головкиным и американцем Даниэлем Джейкобсом.

Имя возможного соперника Усика пока не называется.

Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря Усик победил нокаутом в 9-м раунде южноафриканца Табисо Мчуну.