Усик может провести следующий бой в середине марта
13:10, 19 декабря 2016Бокс
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Имя возможного соперника украинского боксера пока не называется.
Усик против Мчуну / Reuters
Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик может провести следующий бой 18 марта. Об этом сообщает Fox Sports, ссылаясь на исполнительного директора K2 Promotions Ukraine Тома Леффлера.
Поединок может состояться в Нью-Йорке в андеркарте поединка между казахом Геннадием Головкиным и американцем Даниэлем Джейкобсом.
Имя возможного соперника Усика пока не называется.
Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря Усик победил нокаутом в 9-м раунде южноафриканца Табисо Мчуну.
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