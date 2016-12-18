"С победой, козак!": Порошенко и Гройсман поздравили Усика с защитой чемпионского титула (фото, видео)

Так, Порошенко на своей странице в Facebook выложил видео девятого раунда, в котором украинец одержал убедительную победу техническим нокаутом.

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"Поздравляю Александра Усика с успешным дебютом в США и защитой чемпионского титула. С победой, козак!" - написал Порошенко.

"Искренне поздравляю украинского боксера Александра Усика с победой и защитой титула чемпиона мира по версии WBO. Так держать, чемпион!", - говорится в сообщении Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, украинский боксер Александр Усик сегодня победил южноафриканца Табисо Мчуну и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг).

В течение поединка преимуществом на ринге владел украинец. Бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде, когда после серии ударов Усика южноафриканец упал на помост, а рефери остановил встречу и присудил победу украинцу.

Эта победа стала 11-й в профессиональной карьере Усика, в том числе 10-й - нокаутом.