WBC отменила бой с участием россиянина Поветкина из-за допинга

Бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном, который был запланирован на 17 декабря в Екатеринбурге не состоится, сообщает ТАСС.

Канадский боксер отметил: "Я разочарован, это верх непрофессионализма. Сейчас бой уже совершенно точно не состоится, я улетаю домой. Но моя карьера продолжается. Думаю, что я буду официальным претендентом на бой с Деонтеем Уайлдером", - сказал Стиверн.

"Поветкин может быть дисквалифицирован в случае доказательства его вины, команда Стиверна прислала сообщение о том, что не будет участвовать в поединке", - отметил президент WBC Маурисио Сулейман.

Читайте такжеРоссийский боксер Поветкин: "Я бы поехал в Киев ради боя с Кличко, все мы - русские люди"Как сообщили ТАСС в команде канадского боксера, промоутер Стиверна Дон Кинг провел переговоры с Сулейманом по поводу отмены боя его клиента с Поветкиным. "Мы глубоко разочарованы произошедшим", - сообщили ТАСС в команде Стиверна.

"WBC был уведомлен VADA (Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг - прим. ТАСС) о наличии запрещенного вещества остарина у Александра Поветкина. Решение будет объявлено в ближайшее время", - написал ранее глава WBC в своем Twitter. Также WBC не будет санкционировать бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина.

Остарин - вещество из группы SARM, которое используется спортсменами во время тренировок. Оно повышает выносливость, подобно анаболическим стероидам. Вещества группы SARM были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2008 году.

Согласно документу WBC, текст которого приводит портал boxingscene, Поветкин сдал положительный допинг-тест 6 декабря 2016 года. "WBC проведет тщательное расследование обстоятельств дела и объявит о своих решениях в соответствии с правилами", - сказано в сообщении.