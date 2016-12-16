Кличко оказался на 3-м месте в обновленном рейтинге IBF

Экс-чемпион мира украинский супертяжеловес Владимир Кличко внесен в обновленный рейтинг Международной боксёрской федерации, где впервые за год, после поражения от британца Тайсона Фьюри вошел в топ-15 рейтинга IBF и оказался на 3-й позиции, сообщает Братство Кличко.

Кличко уступает только 2-му номеру рейтинга болгарину Кубрату Пулеву, который может стать новым официальным претендентом на титул IBF, но оттеснил британца Дэвида Хэя, который с 3-й позиции опустился на 4-ю.

Место обязательного претендента и 1-я строчка рейтинга пока вакантна. Возможно, что IBF обяжет Пулева провести бой против одного из топов рейтинга, к примеру против кубинца Луиса Ортиса, занимающего 7-ю строчку, так как Жоанн Дюопа (5-й номер) и Карлос Такам (6-й номер) сразятся в январе между собой за титул WBC Silver.

Читайте такжеWBC присвоил Виталию Кличко звание "Вечного" чемпиона мира в супертяжёлом весеСреди других знаковых изменений, стоит отметить, что американец Эрик Молина, после поражения чемпиону Энтони Джошуа, опустился с 8-й строчки на 15-ю. Занимавший в прошлом месяце 11-ю строчку рейтинга британец Дерек Чисора покинул рейтинг, а победивший его в равном и зрелищном бою Диллиан Уайт вошел в топ-15 и расположился на 13-й строчке.

Следует отметить, что внесение в топ-15 рейтинга IBF Владимира Кличко означает, что Международная боксёрская федерация (IBF) санкционировала бой Кличко против чемпиона IBF Энтони Джошуа. Также на кону предстоящего мегафайта, который состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе Уэмбли в Лондоне, будут титулы WBA Super и IBO.