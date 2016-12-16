Усик призвал своих болельщиков не спать в воскресенье в 5 утра (видео)
11:30, 16 декабря 2016Бокс
1099
Украинский чемпион мира по боксу записал видеообращение к фанатам накануне дебютного боя в США.
Усик проведет первый бой в США / klitschko-brothers.com
Украинский чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик записал видеобращение к болельщикам, в котором призвал их не спать в ближайшее воскресенье в 5 утра, сообщает Boxing.ua.
Именно в это время начнется поединок Усика с Табисо Мчуну, в котором украинец будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO.
Читайте такжеУсик: В 2018 году я буду выступать в супертяжелом весе
Этот бой станет первой защитой титула для нашего чемпиона. Кроме того, этот бой станет дебютным для Усика в США. Поединок состоится в Инглвуде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter