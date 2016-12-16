Усик призвал своих болельщиков не спать в воскресенье в 5 утра (видео)

Украинский чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик записал видеобращение к болельщикам, в котором призвал их не спать в ближайшее воскресенье в 5 утра, сообщает Boxing.ua.

Именно в это время начнется поединок Усика с Табисо Мчуну, в котором украинец будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO.

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Этот бой станет первой защитой титула для нашего чемпиона. Кроме того, этот бой станет дебютным для Усика в США. Поединок состоится в Инглвуде.