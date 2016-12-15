Кличко: Поражение от Фьюри меня пробудило

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко признался, что до сенсационного поражения от британца Тайсона Фьюри он уже много лет не чувствовал мотивации и использовал очень простой подход к своим боям, сообщает Boxing News со ссылкой на интервью Кличко Sky Sports:

"Поражение от Фьюри меня пробудило. И я считаю, что с Джошуа мне лучше будет драться именно с тем опытом и той мотивацией, которые дало мне это поражение", - отметил Кличко.

Читайте такжеДжошуа: Победа над Кличко будет стартом моей легендарной карьеры

"Через много лет я понял, что на самом деле у меня уже не было прежней мотивации. Когда нужно делать больше для победы, чем просто ждать, что твой оппонент устанет. Поэтому поражение пошло мне на пользу", - сказал Владимир Кличко.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря было официально объявлено о проведении боя Джошуа - Кличко. Бой состоится 29 апреля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. В нем будет оспорен титул чемпиона мира по версии IBF.

Кличко потерял все свои титулы в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябрея 2015 года. На протяжении 2016-го спортсмены дважды планировали бой-реванш, но оба раза его срывал Фьюри. В итоге, британского боксера дисквалифицировали.