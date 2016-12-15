Украинец Усик и южноафриканец Мчуну провели дуэль взглядов перед боксерским поединком (видео)

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (10-0, 9 КО) и Табисо Мчуну из ЮАР (17-2, 11 КО) приняли участие в дуэли взглядов, сообщает BoxingScene.

Мероприятие состоялось во время пресс-конференции боксеров в Лос-Анджелесе.

Напомним, бой между Усиком и Мчуну состоится в Лос-Анджелесе 17 декабря в андеркарте поединка Бернард Хопкинс - Джо Смит-младший.