Украинец Усик и южноафриканец Мчуну провели дуэль взглядов перед боксерским поединком (видео)
12:13, 15 декабря 2016Бокс
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Бой между боксерами состоится в ближайшую субботу.
Усик и Мчуну встретятся на ринге 17 декабря / boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (10-0, 9 КО) и Табисо Мчуну из ЮАР (17-2, 11 КО) приняли участие в дуэли взглядов, сообщает BoxingScene.
Мероприятие состоялось во время пресс-конференции боксеров в Лос-Анджелесе.
Напомним, бой между Усиком и Мчуну состоится в Лос-Анджелесе 17 декабря в андеркарте поединка Бернард Хопкинс - Джо Смит-младший.
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