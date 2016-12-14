Владимир Кличко: Если Джошуа победит меня, я его просто поздравлю

Экс-чемпион мира Владимир Кличко (64-4, 53 КО) рассказал о своих планах на бой против британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Слова украинского боксера приводит xsport.ua.

"Я опишу в пяти шагах, о чем мечтаю. Если я смогу сделать все эти шаги, то я смогу преодолеть все проблемы своей жизни.

Первый – это стать чемпионом мира по трем версиям.

Второй – это последствия. Если Энтони победит, то я просто его поздравлю. Но когда я выиграю, то помогу ему вновь вернуться на ринг.

Третий – мне нужен кто-то, кто поможет мне набрать свою лучшую форму. У меня будут спарринг-сессии, и мы будем искать ребят, которые похожи стилем на Энтони.

Четвертый – я представляю себе, как я стою с тремя чемпионскими поясами на стадионе перед 80-90 тысячами фанатов.

Пятый – я одержим осуществить свой первый шаг", - заявил Кличко.

Напомним, бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять пояса чемпионов по версии WBA, IBF и IBO.