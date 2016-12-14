Джошуа: Победа над Кличко будет стартом моей легендарной карьеры

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) считает, что люди начнут воспринимать его совсем по-другому в случае победы над украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО). Об этом британец заявил на пресс-конференции в Лондоне, сообщает xsport.ua.

Читайте такжеБой Кличко - Джошуа принесет рекордную для Великобритании прибыль"Нокаут Кличко будет вишенкой на торте, но просто победа очень даже возможна. Это тот шанс, который может сделать меня из чемпиона легенду. Это тот вид поединков, который меняет мнение людей о тебе.

Я чемпион мира по версии IBF, но это будет стартом моей легендарной карьеры", - заявил Джошуа.

Напомним, бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять пояса чемпионов по версии WBA, IBF и IBO.