Усик: В 2018 году я буду выступать в супертяжелом весе

В Лос-Анджелесе участники боксерского вечера в Инглвуде провели открытую тренировку, во время которой Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик (10-0, 9 КО) заявил, что планирует в ближайшей будущем завоевать еще несколько титулов в своей весовой категории, а уже к 2018-му году Усик собирается сменить крузервейт на супертяжелый дивизион, сообщает Братство Кличко.

"Я могу драться везде, для меня с этим нет проблем. Но сейчас пришло время подраться на территории США и показать себя местной публике. Я наблюдал за боями в США Ковалева, Ломаченко, Головкина. Смотрел их бои и хотел тоже боксировать в штатах, даже когда еще был любителем", - отметил Усик.

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"Я думаю, что все мы, выходцы из Восточной Европы, приезжаем голодными бойцами в США. У нас есть мечты и стать желание стать звездами, именно поэтому мы добиваемся успеха. Все мои знакомые рады тому, что я буду боксировать в США. Да и я читаю, что пишут другие люди в интернете, все говорят, что это мне на пользу. Что меня должны начать узнавать в мире", - продолжил Александр.

"Я бы хотел завоевать еще парочку титулов в крузервейте, если не все. И я думаю, что к 2018 году я буду драться уже в супертяжелом весе. Я бы хотел драться как Бернард Хопкинс, до 51 года. Я буду просить Бога, чтобы дал мне здоровье. Но как будет, я не знаю", - сказал Усик.

Как сообщал УНИАН, свой следующий поединок Александр Усик проведет против южноафриканца Табисо Мчуну (17-2, 11 КО) в андеркарте боя Бернард Хопкинс - Джо Смит