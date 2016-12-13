WBC присвоил Виталию Кличко звание "Вечного" чемпиона мира в супертяжёлом весе

Всемирный боксёрский совет (WBC), на проходящем, 54-м, ежегодном съезде, объявил легендарного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC украинца Виталия Кличко «Вечным» чемпионом мира в супертяжёлом весе, сообщает Братство Кличко.

«Нет ничего невозможного. Я родился в Советском Союзе, большой стране, где профессиональный бокс был запрещён. В 1986 году я увидел, как Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе и сказал друзьям: «Знаете, парни? Однажды я буду драться с соперниками вроде этого. Однажды я стану чемпионом мира в тяжёлом весе. И я всё же поднял над собой этот зелёный пояс, который раньше принадлежал Тайсону и Мохаммеду Али. Очень важно, чтобы у человека была мечта и он делал всё для её достижения», — заявил Кличко в своем выступлении на съезде.

3-хкратный чемпион мира Виталий Кличко, который также еще владел титулом WBO в 1999-2000 гг, является двукратным чемпионом WBC и владел титулом чемпиона мира по этой версии в 2004-2005 и 2008-2012 гг.

Дважды Виталий оставлял свой титул вакантным после объявления о завершении карьеры, уйдя не проиграв чемпионский пояс соперникам, а в ранге "Почетного" чемпиона WBC, проведя после второго завоевания титула WBC 9 чемпионских защит подряд.

Виталий сравнялся по этому показателю защит титула с другими легендарными чемпионами прошлых лет: Джо Фрейзером, Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом, с которым Виталий Кличко устроил одну из величайших битв в истории бокса, признанную WBC лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе.