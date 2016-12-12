Бой Кличко - Джошуа принесет рекордную для Великобритании прибыль

Бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа принесет организаторам и боксерам рекордную для Великобритании прибыль, которая составит около 50 миллионов евро. Об этом сообщает tribuna.com, ссылаясь на Daily Mail.

Отмечается, что целый ряд компаний хотят стать спонсорами боя или одного из боксеров: Beats By Dre, Jaguar, EQ Nutrition.

Также хорошую прибыль должна принести продажа телевизионных прав. В частностИ, телекомпания RTL купит трансляцию поединка для немецкой аудитории за 4,8 миллиона евро. Телевидение США - Showtime или HBO - заплатит 1,8 миллиона, а продажа прав остальному миру принесет еще 1,2 миллиона.

Напомним, на кону боя Джошуа – Кличко, который состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, будут титулы чемпиона мира по версии IBF и суперчемпиона мира по версии WBA.