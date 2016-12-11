Джошуа: Бой с Кличко будет вершиной моего восхождения в боксе

Чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа поделился ожиданиями от своего следующего боя против украинца Владимира Кличко. Слова британского боксера приводит boxingscene.com.

"Этот бой будет одним из самых важных вечеров в моей карьере. Это наивысшая точка моего восхождения в профессиональном боксе. Прошло три года с тех пор, как я стал профессионалом. У меня было время набраться опыта и против парней, которые сразу же падали, и против тех, кто дрался жестко.

Сейчас для меня наилучшее время, чтобы сделать еще один шаг и защитить свой чемпионский пояс против одной из легенд спорта. Нет сомнений, что это будет титаническая битва с высокими ставками. Когда я войду в ринг, я буду готов к победе, как был готов в каждом из моих боев. Легенда против чемпиона – настало время писать историю", – заявил Джошуа.

Напомним, вчера Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF в поединке с американцем Эриком Молиной. Бой завершился в третьем раунде после того, как Джошуа отправил соперника в нокаут.

Сразу после этого поединка было объявлено о том, что бой Джошуа против Владимира Кличко состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону этой встречи будет стоять пояса IBF и WBA.