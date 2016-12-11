Кличко о своем сопернике: Джошуа - лучший в молодом поколении боксеров
Украинский боксер лестно отозвался о своем будущем сопернике.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился ожиданиями от своего следующего боя против британца Энтони Джошуа. Слова украинца приводит boxingscene.com.
"С нетерпением жду этого боя года, как и фанаты бокса по всему миру. Впервые за десять лет я претендент. Я буду драться с чемпионом, которого считаю лучшим в молодом поколении. Опыт против молодости. Это делает поединок уникальным. Я буду готов к вызову", – заявил Кличко.
Напомним, вчера Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF в поединке с американцем Эриком Молиной. Бой завершился в третьем раунде после того, как Джошуа отправил соперника в нокаут.
Сразу после этого поединка было объявлено о том, что бой Джошуа против Владимира Кличко состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону этой встречи будет стоять пояса IBF и WBA.