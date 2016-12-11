Бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне

Сразу же после победы Энтони Джошуа над Эриком Молиной, который был остановлен британским чемпионом в третьем раунде, глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн объявил о долгожданном мегафайте двух олимпийских чемпионов и одних из лучших супертяжей современности. 29 апреля на стадионе Уэмбли Энтони Джошуа встретится с Владимиром Кличко, сообщает SportArena.

Владимир, присутствовавший на вечере бокса в Манчестере, где Джошуа победил Молину, поднялся в ринг из рингсайда и пообщался с британской публикой. «Хотели бы увидеть настоящий мегафайт? Готовы? Вы его получите», — подтвердил слова Хирна Кличко.

Как сообщал УНИАН, поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа мог состояться 10 декабря, но украинец получил травму, которая не позволила ему отбоксировать в этом году.

На момент поединка с Джошуа карьерная пауза Кличко достигнет 17 месяцев. В последний раз он выступал в прошлом ноябре, когда уступил Тайсону Фьюри. Реванш с Фьюри должен был пройти летом, но тогда британец сослался на травму ноги. Перенесенный на осень поединок вновь был отменен из-за проблем Фьюри с наркотиками и последовавшей депрессии.