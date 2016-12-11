Джошуа нокаутировал Молину и защитил титул чемпиона мира IBF
02:25, 11 декабря 2016Бокс
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Бой закончился в третьем раунде.
Джошуа легко нокаутировал Молину / Reuters
В Манчестере завершился титульный бой за пояс чемпиона мира IBF, в котором Энтони Джошуа защитил свой пояс в бою с Эриком Молиной.
Бой завершился досрочно, на второй минуте третьего раунда.
Претендент Молина вышел на ринг явно не подготовленным к бою, постоянно прижимался к канатам и в середине третьего раунда был впервые отправлен в нокдаун. Впрочем, он быстро встал. Но, уже через несколько секунд, после следующей атаки Джошуа, был вновь отправлен на настил - уже в нокаут.
Таким образом, Джошуа во второй раз защитил пояс чемпиона мира IBF.
Теперь, в апреле 2017-го года в Великобритании должен состояться бой за титул чемпиона мира между Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.
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