Паркер стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO

В бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг), новозеландец Джозеф Паркер (22-0, 18 КО) довольно спорно победил мексиканского противника Энди Руиса-младшего (29-1, 19 КО) по очкам, сообщает vringe.com.

Ранее пояс оставался ничейным после драмы в исполнении Тайсона Фьюри.

Поединок выдался не самым зрелищным: обычно атакующий Паркер в этот раз решил поработать от соперника, а Руис, даже создавая ситуации, делал это недостаточно часто и активно, чтобы уверенно класть раунды себе в копилку.

В поздних раундах мексиканец стал пропускать чаще, однако заработал немного активнее, что положительно отразилось на его очковом заделе.

Итог посредственного по части зрелищности и демонстрируемого мастерства боя — победа хозяина ринга решением большинства судей — 114-114 и дважды 115-113.