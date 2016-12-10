Паркер стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO
Новозеландский боксер победил Энди Руиса по очкам
В бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг), новозеландец Джозеф Паркер (22-0, 18 КО) довольно спорно победил мексиканского противника Энди Руиса-младшего (29-1, 19 КО) по очкам, сообщает vringe.com.
Ранее пояс оставался ничейным после драмы в исполнении Тайсона Фьюри.
Поединок выдался не самым зрелищным: обычно атакующий Паркер в этот раз решил поработать от соперника, а Руис, даже создавая ситуации, делал это недостаточно часто и активно, чтобы уверенно класть раунды себе в копилку.
В поздних раундах мексиканец стал пропускать чаще, однако заработал немного активнее, что положительно отразилось на его очковом заделе.
Итог посредственного по части зрелищности и демонстрируемого мастерства боя — победа хозяина ринга решением большинства судей — 114-114 и дважды 115-113.