Бокс, бой за титул чемпиона мира по версии IBF Джошуа - Молина: видео онлайн-трансляция

Сегодня состоится вечер бокса с главным боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF Энтони Джошуа (Великобритания) - Эрик Молина (США).

Энтони Джошуа, боксер из Гартфордшира, во второй раз будет защищать чемпионский титул в бою против 34-летнего Эрика Молины. В прошлом году Джошуа нокаутировал американца Чарльза Мартина и завоевал титул, имея на тот момент только 32 раунда профессиональной карьеры. На счету Джошуа – 17 побед (17 – нокаутом). Эрик Молина выступает как профессионал с 2007 года. В активе американца 25 побед, из них 19 – нокаутом. Несмотря на отсутствие поражений в карьере Энтони Джошуа, Молина, известный также по прозвищу "Барабанщик", заявил, что уверен в своем успехе в Манчестере.

Непобедимый Джошуа – потенциальный соперник Владимира Кличко, стремящегося вернуть чемпионские титулы, которые проиграл Тайсону Фьюри. Бой Кличко – Джошуа планировался на декабрь, однако украинец хотел драться сразу за три титула – WBO, WBA и IBO. Из-за того, что ни одна организация не приняла решения о согласии на поединок, команда Владимира прекратила переговоры. Тем временем WBA уже санкционировала их бой, который планируется весной 2017-го. Боксеры будут соревноваться также за пояс IBO.

Бой Джошуа - Молина состоится на арене "Manchester Arena" в Манчестере, Великобритания. В андеркарте встречи за статус официального претендента на титул WBC сразятся британцы Диллиан Уайт - Дерек Чисора.

Прямая трансляция вечера бокса начнется в 22:15.

ТВ-трансляцию поединков проведет телеканал 2+2.​