Чисору наказали за бросок стола в соперника накануне боя

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора условно дисквалифицирован и лишен британской лицензии на два года за конфликт с Диллианом Уайтом на финальной пресс-конференции перед их боем, на которой скандальный британец запустил столом в своего соперника, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Mirror.

Также британца оштрафовали на 25 тысяч фунтов стерлингов. Ещё 5 тысяч он заплатит за разбирательство в Британском совете по контролю за боксом (BBBofC), который собрал экстренное заседание по такому поводу.

Нельзя не отметить, весьма оперативное вмешательство боксёрского контролирующего органа Великобритании в данную ситуацию, в отличии от истории с допинговым скандалом экс-чемпиона мира британца Тайсона Фьюри, которая продолжается уже не один месяц...

Наказание не помешает поединку Чисоры с Уайтом, который был на грани срыва, но все-таки пройдёт 10 декабря в Манчестере, в андеркарте боя Джошуа — Молина. На кону в нём по-прежнему будет право претендовать на мировой титул WBC, но будет отсутствовать титул чемпиона Британии.

На сегодняшнем официальном взвешивании участников субботнего боксерского вечера, Дерек Чисора и Диллиан Уайт пройдут процедуру в разное время, чтобы избежать очередной стычки до боя. Если в течение двух лет Чисора совершит ещё один проступок, условное наказание будет изменено на полноценное отстранение от бокса в пределах Великобритании.