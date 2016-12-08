Кличко: Бой с Джошуа позволит мне вернуться в ринг, а затем вернуть все свои пояса

Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко (64-4, 54 КО) рассказал о своем возвращении в ринг, предстоящем бое с британским чемпионом Энтони Джошуа (17-0, 17 КО) и подвел итоги 2016-го года в интервью The Telegraph, отметив, что рассчитывает триумфально вернуться на большой ринг, сообщает Братство Кличко.

“Так долго вне ринга я еще не оставался. Я не выступал уже больше года. За последние 26 лет это мой самый длительный отдых. В тяжелом весе объявилось несколько необычных персонажей. Потенциал у “супертяжей“ сейчас огромный", - начал Кличко.

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"Благодаря бою с Джошуа я рассчитываю сперва вернуться в ринг, а затем и вернуть все свои пояса. Надеюсь, у меня получится. Этот год сложился не лучшим образом. Я тренировался, готовился к поединкам, которые так и не состоялись. Это повторялось несколько раз. Надеюсь, что это останется в прошедшем году, а в 2017-м мне все-таки удастся выйти в ринг", - заметил Владимир.

"Я не говорю, что нацелен на рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжах, но все может быть. Сейчас я чувствую себе великолепно и невероятно мотивированным. Я сделаю все, чтобы выиграть бой", — заявил Владимир Кличко.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что бой Кличко — Джошуа может быть объявлен уже 10 декабря после боя британца с Эриком Молиной. Владимир Кличко будет присутствовать на бое в качестве эксперта для телеканала Sky Sports и в случае победы Джошуа, Владимир может подняться на ринг, чтобы анонсировать их следующий бой. Ранее британская пресса уже сообщила, что поединок Кличко — Джошуа может состояться в Лондоне 29 апреля на стадионе Уэмбли.