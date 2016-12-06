Кличко: Бой на "Уэмбли" с Джошуа станет новым вызовом для меня

Экс-чемпион мира по боксу украинский супертяжеловес Владимир Кличко заявил, что был бы очень рад, если бы его поединок c чемпионом по версии IBF Энтони Джошуа состоялся на лондонском стадионе "Уэмбли", сообщает Братство Кличко.

Кличко отметил, что стадион "Уэмбли" был бы идеальным местом для проведения боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO против Джошуа.

Читайте такжеО проведении боя Кличко-Джошуа могут объявить 10 декабря - польские СМИ

Мегафайт Кличко - Джошуа планировался на 10 декабря этого года в Манчестере, но из-за травмы украинца был отменен. Бой может состояться 29 апреля 2017 года, если Джошуа защитит свой титул в поединке с американцем Эриком Молиной.

"Очень сильно жду еще одного боя на большом стадионе", — приводит Sky Sports слова Владимира Кличко. — "На таких я проводил поединки семь раз, но никогда не дрался на арене вместимостью 80 тысяч человек. Наверное, самый большой стадион из всех, на которых я боксировал, — арена "Шальке" в Гельзенкирхене, которая вмещает 61 тыс. болельщиков, а 80 тысяч — это совершенно новый вызов для меня. Это было бы великолепно".