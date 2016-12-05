Бой Джошуа и Кличко вероятно пройдет в апреле - промоутер

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа (17-0, 17 КО) Эдди Хирн вновь заявил, что его подопечный, скорее всего, встретится с украинцем Владимиром Кличко (64-4, 54 КО) в апреле 2017 года. Об этом сообщает worldboxingnews.net.

При этом он опроверг информацию, которая появилась в СМИ, что поединок должен пройти 29 апреля.

"Это не дата поединка Кличко с Джошуа, но я бы сказал, что встреча вероятно пройдет в апреле. То, что бой пройдет 29 апреля, - это ложная информация. Но я хочу уверить болельщиков в том, что Джошуа и Кличко обязательно встретятся на ринге", — сказал Хирн.

На данный момент Энтони Джошуа готовится к поединку против американца Эрика Молины, который состоится 10 декабря.