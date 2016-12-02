Бой Кличко - Джошуа под угрозой срыва: соперником британца может стать болгарин Пулев

Бывший соперник легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко болгарин Кубрат Пулев (23-1, 12 КО) получил предварительное согласие на проведение боя с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерацией (IBF) Энтони Джошуа, сообщает Братство Кличко.

О предварительном санкционировании боя Джошуа — Пулев сообщил на промоутер болгарина Калле Зауэрланд, добавив, что предварительное согласие на проведения поединка от команды Джошуа также уже получено.

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Для того, чтобы претендовать на бой с британским чемпионом, Кубрат Пулев 3 декабря в Софии должен побить экс-чемпиона мира нигерийца Сэмюэля Питера (36-5, 29 КО). На кону боя будет стоять вакантный WBA Inter-Continental heavyweight title.

"В случае успеха Пулев сможет побороться за звание чемпиона мира в поединке с англичанином Энтони Джошуа", – заявил Калле Зауэрланд.

Как сообщал УНИАН, что на бой с Джошуа также нацелен и Владимир Кличко. По словам промоутера Энтони Джошуа Эдди Херна, мегафайт, в котором британский чемпион сразится с Владимиром Кличко за титулы IBF, WBA Super и IBO, должен состояться весной 2017 года