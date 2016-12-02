Ближайший бой Александра Усика рассудят американские рефери

Сегодня стал известен состав судей и рефери, которые будут обслуживать поединок украинца Александра Усика против Табисо Мчуну, сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2.

Рефери в ринге - Луис Морет (США). Боковые судьи: Джонатан Дэвис, Кермит Бэйлис и Левай Мартинес (США). Супервайзер поединка — президент Всемирной боксерской организации Франсиско Валкарсель.

Свой титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик завоевал в сентябре нынешнего года, победив единогласным решением судей Кшиштофа Гловацки.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Инглвуде (США) Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет первую защиту титула в поединке с Табисо Мчуну.