Усик хочет провести объединительный бой с победителем поединка Лебедев - Гассиев

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (10-0, 9 КО) поделился своими планами на ближайшее будущее в беседе с американскими журналистами, сообщает Братство Кличко.

Во время медиа-ланча в Лос-Анджелесе с американскими журналистами, на котором, также присутствовали менеджер Эгис Климас и исполнительный директор K2 Promotions Том Лёффлер, Александр Усик заявил, что хотел бы провести объединительный бой с победителем поединка Денис Лебедев - Мурат Гассиев.

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"Я бы очень хотел побоксировать с победителем боя Лебедев - Гассиев, но, думаю, это пока невозможно, потому что у них там какие-то защиты титула еще (против победителя боя Шуменов - Дортикос). Но, конечно, я хотел бы побоксировать с победителем этого боя", - сказал Александр Усик.

Как сообщал УНИАН, Усик продолжает подготовку к бою с южноафриканцем Табисо Мчуну (17-2, 11 КО), который состоится 17 декабря в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде, США