Ломаченко нужен соперник, который может бить по яйцам, а не только убегать - промоутер Арум
Боб Арум объяснил, почему не желает, чтобы следующим соперником украинца был Гильермо Ригондо.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что кубинский боксер Гильермо Ригондо не походит украинцу Василию Ломаченко в качестве следующего соперника. Слова знаменитого промоутера приводит BoxingScene.
"Послушайте, я занимаюсь делами Ломаченко, потому что у него есть невероятная способность стать суперзвездой. И потому я не собираюсь ставить его на бой, в котором он легко одержит победу. Это будет дерьмовый бой. Василию нужен соперник, который способен бить по яйцам, а не только убегать.
Нельзя ставить Ригондо против Ломаченко, потому что люди заснут во время просмотра боя. Это явно не самый подходящий вариант для зрелищного поединка", - считает Арум.
Напомним, Василий Ломаченко в минувшее воскресенье, 27 ноября, победил ямайца Николаса Уолтерса и защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.