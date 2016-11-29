Ломаченко нужен соперник, который может бить по яйцам, а не только убегать - промоутер Арум

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что кубинский боксер Гильермо Ригондо не походит украинцу Василию Ломаченко в качестве следующего соперника. Слова знаменитого промоутера приводит BoxingScene.

"Послушайте, я занимаюсь делами Ломаченко, потому что у него есть невероятная способность стать суперзвездой. И потому я не собираюсь ставить его на бой, в котором он легко одержит победу. Это будет дерьмовый бой. Василию нужен соперник, который способен бить по яйцам, а не только убегать.

Нельзя ставить Ригондо против Ломаченко, потому что люди заснут во время просмотра боя. Это явно не самый подходящий вариант для зрелищного поединка", - считает Арум.

Напомним, Василий Ломаченко в минувшее воскресенье, 27 ноября, победил ямайца Николаса Уолтерса и защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.