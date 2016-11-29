Ломаченко вошел в топ-20 рейтинга лучших боксеров мира по версии BoxRec

Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поднялся на 18-е место среди всех боксеров мира в независимом компьютерном рейтинге портала BoxRec.

Пересчет позиций произошел после победы Ломаченко над ямайцем Николасом Уолтерсом техническим нокаутом в прошлое воскресенье, 27 ноября.

При этом, в своей весовой категории украинский боксер занимает первое место.

Читайте такжеЛомаченко собирается провести в следующем году три-четыре бояЛидирует в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории мексиканец Сауль Альварес (первый средний вес), на втором месте находится филиппинец Мэнни Паккьяо (полусредний вес), на третьем - казах Геннадий Головкин (средний вес).

В украинский топ-3 кроме Ломаченко входят Александр Усик (34-е место, первый тяжелый вес) и Виктор Постол (36-е место, первый полусредний вес). Супертяжеловес Владимир Кличко, который не проводил бои больше года, исключен из рейтинга.