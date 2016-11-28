Ломаченко собирается провести в следующем году три-четыре боя

Чемпион мира по версии WBO по втором полулегком весе Василий Ломаченко в следующем году должен провести 3-4 поединка. Об этом в комментарии BoxingScene сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

"Боб Арум (глава промоутерской компании Top Rank - ред.) сказал мне, что в следующем году хочет организовать для Василия минимум три боя, а может и четыре. Все будет зависить от имен соперников. Мы планируем первый бой на конец марта или апрель", - сказал Климас.

По словам Ломаченко, он хочет проводить бой с одним из боксеров, у которого уже есть титул чемпиона. "Возможно, это может быть Франсиско Варгас, у которого есть пояс WBC. Возможно, это будет чемпион IBF или WBA", — сказал Ломаченко.

Также на бой против украинца претендует чемпион мира по версии WBO Терри Флэнеган, но Ломаченко готов драться с ним только в США, в то время как британец желает проводить поединок только у себя на родине.

Боб Арум считает, что Ломаченко мог бы встретиться на ринге в следующем году с Орландо Салидо, который ранее нанес ему единственное поражение в профессиональной карьере, а также с легендарным филиппинцем Мэнни Паккьяо.

Тем не менее, Василий не считает эти бои приоритетными для себя, хотя допускает их проведение в будущем. В частности, для боя с Паккьяо украинцу нужно перейти сразу в полусредний вес, чего он делать не хочет.

Напомним, вчера утром Василий Ломаченко победил техническим нокаутом ямайца Николаса Уолтерса и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.