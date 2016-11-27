У Ломаченко особенный талант, который мы раньше никогда не видели - знаменитый промоутер Арум

Знаменитый промоутер Боб Арум, компания которого Top Rank опекает украинского боксера Василия Ломаченко, уверен, что его подопечный является великим спортсменом.

Об этом 84-летний промоутер заявил после сегодняшней победы Ломаченко над ямайцем Николасом Уолтерсом, сообщает ESPN.

"Я совсем не удивлен его победе. Я болел за него больше всех с самого начала. Он — великий. Каждому, кто любит бокс, должен нравиться его стиль.

Люди, которые смотрят его бои, будут заново влюбляться в бокс. Он лучше, чем все эти обычные бойцы. У него есть особенный талант, которого мы раньше никогда не видели", — считает Арум.

Отметим, что Боб Арум входит в Зал славы бокса в качестве промоутера. В нынешнем году он отмечает 50-летие своей карьеры, в течение которой организовывал бои таких легендарных боксеров, как Мохаммед Али, Джордж Формен, Флойд Мейвезер, Мэнни Паккьяо, Оскар де ла Хойа и других.

Арум стал поклонником Ломаченко после выступления украинца на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где боксер завоевал золотую медаль.

Напомним, сегодня в Лас-Вегасе Василий Ломаченко защитил свой чемпионский пояс по версии WBO, победив Уолтерса техническим нокаутом.