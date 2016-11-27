У Ломаченко особенный талант, который мы раньше никогда не видели - знаменитый промоутер Арум
Украинский боксер провел сегодня победный поединок против ямайца Николаса Уолтерса.
Знаменитый промоутер Боб Арум, компания которого Top Rank опекает украинского боксера Василия Ломаченко, уверен, что его подопечный является великим спортсменом.
Об этом 84-летний промоутер заявил после сегодняшней победы Ломаченко над ямайцем Николасом Уолтерсом, сообщает ESPN.
"Я совсем не удивлен его победе. Я болел за него больше всех с самого начала. Он — великий. Каждому, кто любит бокс, должен нравиться его стиль.
Люди, которые смотрят его бои, будут заново влюбляться в бокс. Он лучше, чем все эти обычные бойцы. У него есть особенный талант, которого мы раньше никогда не видели", — считает Арум.
Отметим, что Боб Арум входит в Зал славы бокса в качестве промоутера. В нынешнем году он отмечает 50-летие своей карьеры, в течение которой организовывал бои таких легендарных боксеров, как Мохаммед Али, Джордж Формен, Флойд Мейвезер, Мэнни Паккьяо, Оскар де ла Хойа и других.
Арум стал поклонником Ломаченко после выступления украинца на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где боксер завоевал золотую медаль.
Напомним, сегодня в Лас-Вегасе Василий Ломаченко защитил свой чемпионский пояс по версии WBO, победив Уолтерса техническим нокаутом.