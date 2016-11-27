Ломаченко: Уолтерс просто защищался, потому я легко победил

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBO Василий Ломаченко признался, что его сегодняшняя победа над ямайцем Николасом Уолтерсом была легкой. Слова украинского спортсмена после боя приводит ESPN.

"Уолтерс - хороший боец. Он очень силен, но сегодня он просто стоял и защищался, благодаря чему я легко победил", - заявил Ломаченко.

"Победы приносят не только сила и скорость. Многие вещи имеют значение. Надо много тренироваться и быть универсальным в ринге. Именно сочетание всех этих вещей делает меня таким сильным", — объяснил свой успех украинец.

Напомним, сегодня в Лас-Вегасе Василий Ломаченко защитил свой чемпионский пояс, победив Уолтерса техническим нокаутом.