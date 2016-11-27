Порошенко поздравил боксера Ломаченко с победой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с победой в поединке против ямайца Николаса Уолтерса.

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«Да! Василий Ломаченко побеждает Николаса Уолтерса! Наш соотечественник защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Самые теплые поздравления нашему боксеру!», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Ломаченко в бою за звание чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) одержал победу техническим нокаутом в поединке против Уолтерса.

На протяжении боя Ломаченко владел существенным преимуществом, и в перерыве между седьмым и восьмым раундом Уолтерс принял решение прекратить бой.