Два украинских боксера стали серебряными призерами молодежного ЧМ

В Санкт-Петербурге (Россия) завершиося молодежный чемпионат мира по боксу, где два украинских боксера уступили в финальных поединках своих весовых каnегорий и завоевали серебряные медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Павел Гула, представляющий Хмельницкий в финальном поединке в весовой категории до 69 кг. уступил Садриддину Ахмедову из Казахстана. В свою очередь, в более тяжелой ктаегории до 81 кг. Роман Савицкий уступил кубинцу Освари Давиду Моррелу Гутиеросу. Кубинец впоследствии был признан лучшим боксером турнира.

Молодежный Чемпионат мира проводится для спортсменов в возрасте 17-19 лет.