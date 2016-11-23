О проведении боя Кличко-Джошуа могут объявить 10 декабря - польские СМИ
В этот день британец проведет бой с американцем Эриком Молиной.
О проведении боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко могут официально сообщить сразу после ближайшего поединка британца, который состоится 10 декабря, сообщает ringpolska.pl.
В этот день Джошуа проведет бой с Эриком Молиной и, в случае победы, может сразу объявить о проведении следующего боя против украинца.
Промоутер Джошуа Эдди Херн отмечает: «Мы уже практически обо всем договорились. Остались некоторые подробности. Представители Кличко очень дотошные в вопросах контракта. Они хотят, чтобы все было идеально»
На кону поединка Джошуа - Кличко будет принадлежащий британскому супертяжеловесу пояс IBF и вакантный трофей "супер чемпиона" WBA. Вероятнее всего, бой будет проходить весной 2017-го на одной из арен Великобритании.