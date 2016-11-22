Кличко занимает 2-ю позицию в новом рейтинге WBO

Опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBO) в супертяжелом весе., где Владимир Кличко (64-4, 54 КО) по-прежнему занимает 2-ю позицию, сообщает Братство Кличко.

В топ-5 рейтинга никаких измений нет.

Кроме того, титул чемпиона мира вакантен, после того как его оставил британец Тайсон Фьюри, отказавшись от реванша с Владимиром Кличко из-за психологических проблем и наркозависимости.

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Новозеландец Джозеф Паркер (21-0, 18 КО), занимающий 1-ю позицию и 3-й номер рейтинга мексиканский супертяжеловес Энди Руис (29-0, 19 КО), вскоре разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.

Как сообщалось, бой Паркер - Руис пройдёт 10 декабря в Окленде (Новая Зеландия). Победитель боя за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, должен будет провести обязательную защиту против 4-го номера рейтинга WBO британца Дэвида Хэя в течении 120 дней, не позднее апреля 2017.