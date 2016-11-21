Десятки тысяч билетов на бой между Кличко и Джошуа разлетятся за несколько часов - промоутер

В апреле в Великобритании состоится бой между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (17-0, 17 KO) и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко (64-4, 54 КО). Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, сообщает klitschko-brothers.com.

"Я уверен, что мы продадим 90 тысяч билетов на этот бой в течение нескольких часов. Трудно представить себе дуэль, которая вызовет больший интерес СМИ и болельщиков" - сказал Хирн в интервью ringpolska.pl.

По его словам, если Джошуа победит Кличко, то далее может встретиться с Деонтеем Уайлдером. "Тяжелый вес нуждается в великих боях. Если Джошуа победит Кличко, во что я твердо верю, в конце августа я хочу организовать в Британии его бой с Деонтеем Уайлдером", - добавил Хирн.

Напомним, Энтони Джошуа свой следующий поединок проведет 10 декабря в Манчестере. Его соперником будет американец Эрик Молина (25-3, 19 KO).

Ранее бой между Джошуа и Кличко санкционировала Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Таким образом, на кон этого боя могут быть выставлены три пояса - WBA, IBF и IBO.