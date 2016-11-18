Кличко находится в рейтинге лучших супертяжеловесов журнала "The Ring" на протяжении 600 недель

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко несмотря на потерю всех своих чемпитонских титулов продолжает возглавлять рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии авторитетного американского журнала The Ring Magazine, сообщает Братство Кличко.

Многолетний доминатор дивизиона находится в ТОП-10 лучших супертяжеловесов планеты уже 600 недель подряд (11 с половиной лет).

Вслед за украинцем в рейтинге расположились, Деонтей Уайлдер, Кубрат Пулев, Луиз Ортис и Энтони Джошуа.

"The Ring" исключил в июне российского супертяжеловеса Александра Поветкина из рейтинга лучших супертяжей мира, в котором Поветкин занимал вторую позицию после Владимира Кличко. Причиной временного исключения Поветкина из рейтинга The Ring стала положительная допинг-проба Поветкина, которая показала наличие следов в его организме запрещенного препарата.

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Так же пока непонятен статус экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, который до сих пор числится в чемпионах журнала "The Ring", но скорей всего будет дисквалифицирован на длительный срок за употребление запрещенных средств. Возможно вакантный пояс "The Ring Magazine" будет поставлен на кон грядущего мегафайта Кличко - Джошуа, который должен состояться весной 2017 года

Кличко-младший владел чемпионским поясом этого авторитетного издания более 6-ти лет, получивший его, как лучший боксер мира в супертяжелом весе, после победы над Русланом Чагаевым в июне 2009 года.

В ноябре 2015-го года он проиграл этото и другие чемпионские пояса в бою с британцем Тайсоном Фьюри единогласным решением судей - по очкам.