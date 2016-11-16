Сегодня исполняется 20 лет дебюту братьев Кличко на профессиональном ринге (видео)

Сегодня исполняется 20 лет дебюту легендарных украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко на профессиональном ринге.

Читайте такжеБой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа могут объявить до конца годаЭто событие произошло 16 ноября 1996 года в Гамбурге. Первым на ринг вышел Виталий Кличко и победил нокаутом во втором раунде британца Тони Брэдхема.

После этого Владимир Кличко уже в первом раунде справился с мексиканцем Фабианом Мезой.

Отметим, что к тому времени Виталий Кличко был чемпионом мира по кикбоксингу, а Владимир - победителем Олимпиады-1996 в Атланте.

В 1999 году Виталий Кличко стал чемпионом мира по версии WBC и с небольшими перерывами владел этим титулом до 2012 года, пока не завершил боксерскую карьеру.

Владимир Кличко был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO, WBA, а также по версии журнала The Ring. Он потерял эти титулы после поражения от британца Тайсона Фьюри в 2015 году.