Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа могут объявить до конца года

Боксерский бой между украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа может быть объявлен до конца 2016 года. Так считает исполнительный директор промоутерской компании братьев Кличко К2 Promotions Том Леффлер, сообщает Klitschko-brothers.

По его словам, сейчас нужно дождаться боя Джошуа против американца Эрика Молины 10 декабря, а только после этого думать о возобновлении переговоров по поводу поединка с украинцем.

"В боксе нельзя недооценивать никого, так как нельзя строить долгосрочные планы, потому что все может измениться одним ударом. Сперва Джошуа должен победить Молину, а затем уже будут возобновлены переговоры о бое с Владимиром", - заявил Леффлер.

"Но я думаю, что подтверждение этого поединка (Кличко против Джошуа - ред.) может произойти уже в этом году", - добавил промоутер.

Напомним, ранее WBA санкционировала бой Кличко и Джошуа, на кон которого готова выставить свой пояс "суперчемпиона".