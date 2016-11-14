Скандальный боксер-наркоман Фьюри хочет стать помощником Трампа в Белом доме

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, проходящий сейчас реабилитацию от депрессии и наркозависимости, вдохновлен победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Boxing News.

Читайте такжеWBA подтвердила болезнь скандального боксера Фьюри"Кто знает, возможно, в скором времени Тайсон Фьюри станет премьер-министром. Если Дональд Трамп смог, значит, смогу и я. Великая Америка выбрала большие перемены в лице Дональда Трампа, наступило время то же самое сделать и в Великобритании. Власть народу!", - написал Фьюри в Твиттере.

Чуть позже Тайсон добавил: "Если Дональду Трампу нужен новый помощник, ему больше искать не нужно, так как Тайсон Фьюри - как раз тот человек".

Напомним, ранее Тайсон Фьюри был дисквалифицирован после того, как в его допинг-тесте были найдены следы кокаина. За несколько часов до дисквалификации британец добровольно отказался от своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBO.