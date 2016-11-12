Бокс, бой за звание Интерконтинентального чемпиона WBA Луис Ортис - Малик Скотт: видео онлайн-трансляция

В субботу, 12 ноября, в Монте-Карло состоится вечер бокса, главным поединком которого станет чемпионский бой по версии WBA в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Луиса Ортиса (Куба) против Малика Скотта (США).

Луис Ортис сразится за вакантный титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Сначала боксер должен был встретиться с камерунцем Карлосом Такамом, но последний отказался от боя. 12-раундовый поединок кубинец, известный также по прозвищу "Кинг-Конг", проведет против 35-летнего Малика Скотта. Американский боксер провел уже 41 поединок на профессиональном ринге, но лишь один из этих боев был титульным. Последний раз Скотт выступал в октябре 2015 года, когда победил Тони Томпсона единогласным решением судей. Ортис также проводил бой против американского ветерана Томпсона в марте этого года, но в отличие от Скотта, смог нокаутировать противника в 6-м раунде. Кстати, кубинец стал лишь вторым боксером, который смог нокаутировать Томпсона. До этого подобное удалось Владимиру Кличко, с которым амбициозный Ортис планирует встретиться в ближайшее время.

Непобедимый Луис Ортис имеет преимущество над соперником, ведь не проиграл ни одного поединка. На счету Малика Скотта - 2 поражения на профессиональном ринге. Кубинец целом выиграл 25 боев (22 – нокаутом), в активе американца 38 побед, из них 13 – нокаутом, один поединок он завершил вничью.

Для Луиса Ортиса это будет первый бой в рамках сотрудничества с британской промоутерской компанией Эдди Хирна "Matchroom Boxing", а также первый поединок в Европе. Бой Ортис – Скотт состоится на арене "Звездного Зала" в Монте-Карло, Монако.

Прямая трансляция начнется в субботу, 12 ноября, в 23:00.

ТВ-трансляция - на телеканале 2+2.