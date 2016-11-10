Усик: Очень рад впервые боксировать в США

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 90,71 кг украинец Александр Усик рад, что впервые проведет бой в США. Об этом сообщает Boxing News.

"Это прекрасная возможность, я очень рад впервые боксировать в США и на телеканале НВО. После выигрыша чемпионского титула моей следующей целью было провести бой в Америке, и я обещаю фанам в Лос-Анджелесе и тем, кто будет смотреть этот бой на НВО, отличное выступление", - сказал Усик.

Соперник украинца Табисо Мчуну также дал свой первый комментарий перед поединком: "Против хороших соперников я всегда боксирую лучше. Я всецело сфокусирован на троне Усика!", - заявил южноафриканец.

Напомним, бой между Усиком и Мчуну должен состояться 17 декабря в городе Инглвуде, который находится в предместье Лос-Анджелеса. Поединок пройдет в андеркарте боя Бернард Хопкинс - Джо Смит.