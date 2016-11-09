Следующим соперником Усика станет южноафриканский боксер Мчуну

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 90,71 кг украинец Александр Усик 17 декабря в США проведет поединок против южноафриканца Табисо Мчуну. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя промоутерской компании К2 Promotions Александра Красюк.

Читайте такжеУсик признан боксером года по версии WBO IntercontinentalУсик завоевал титул чемпиона мира WBO в сентябре этого года, выиграв у поляка Кшиштофа Гловацки. В его активе 10 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

Мчуну, дебютировавший в профессионалах в 19 лет, одержал 17 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения. Это будет первый шанс завоевать мировой титул в карьере Мчуну.

Напомним, вчера боснийский боксер Дамир Бельйо, который должен был стать соперником Усика в его первой защите титула, намеченной на 17 декабря, принял решение отказаться от боя с украинцем.