Соперник Усика отказался от титульного боя за звание чемпиона WBO

Боснийский боксер Дамир Бельйо (22-0, 18 КО), который должен был стать соперником чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александра Усика (10-0, 9 КО) в его первой защите титула, намеченной на 17 декабря, принял решение отказаться от боя с украинцем, сообщает Boxingnews.

Бельйо объяснил свой отказ тем, что находится в плохой физической форме, и не успеет как следует подготовиться к бою.

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“Вы не представляете, что значит для меня отказаться от этого боя… от шанса стать чемпионом мира и огромных денег. Но я не могу себе позволить боксировать за титул чемпиона мира в таком состоянии. Даже не знаю, как жить с тем, что я теряю из-за этого отказа… Надеюсь, в следующем году я получу еще один шанс”, — заявил Бельйо.

4 ноября было официально подтверждено проведение титульного боя Усик - Бельйо. Теперь украинцу придется искать нового соперника на бой, который запланирован на 17 декабря.