Паккьяо готов провести мегабой с Кроуфордом в суперлегкой весовой категории

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Паккьяо (59-6-2, 38 КО) готов к бою с сильнейшим суперлегковесом мира Теренсом Кроуфордом (29-0, 20 КО). Об этом он заявил в комментарии BoxingScene.

Примечательно, что для этого 37-летний Паккьяо готов опуститься из полусредней (до 66,7 кг) в суперлегкую весовую категорию (до 63,5 кг)

"Сам не выбираю соперников. Кого поставит промоутер — с тем и встречусь. Готов к поединку с Кроуфордом. В суперлегком весе? Да без проблем", — заявил филиппинец.

Напомним, в субботу Паккьяо вернулся в бокс после непродолжительной паузы в карьере, победив по очкам чемпиона WBO в весе до 66,7 кг Джесси Варгаса.