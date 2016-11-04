Бой Кличко - Джошуа планируют провести на легендарном стадионе "Уэмбли"

Бой экс-чемпиона мира по четырем версиям в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко с действующим чемпионом мира по версии IBF в этой же весовой категории британцем Энтони Джошуа может пройти на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщает Boxing News, со ссылкой на комментарий телеканалу Sky Sports промоутера Джошуа Эдди Хэрн.

Арена в столице Великобритании вмещает 90 тысяч зрителей.

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По словам Хэрна, проведение этого боя на "Уэмбли" было бы идеальным вариантом, хотя существуют погодные риски - дождь, гроза. Поэтому как альтернативный вариант, рассматривается и 75-тысячный стадион "Миллениум" в Кардиффе, который оснащен раздвижной крышей, которая, при необходимости, может полностью закрыть арену на случай сложных погодных условий.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября WBA санционировала бой за титул "суперчемпиона" между Кличко и Джошуа. Поединок может состояться весной 2017 года.