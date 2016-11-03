Владимир Кличко рад, что WBA дала "зеленый свет" на его бой с Джошуа

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Бернд Бенте прокомментировал решение WBA о санкционировании боя украинца против чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

"Мы очень рады такому решению WBA. Владимир всегда с гордостью носил титул суперчемпиона WBA, и он хочет вернуть себе этот титул. Он с самого начала дал понять, насколько для него важно, чтобы титул WBA был на кону в его следующем бою", — сказал Бенте.

Для того, чтобы встреча между Джошуа и Кличко состоялась, британец должен 10 декабря защитить свой титул чемпиона мира по версии IBF в бою против американца Эрика Молины.

Читайте такжеБой Кличко - Джошуа станет событием десятилетия - экс-чемпион мира Форман"Надеюсь, Энтони Джошуа выиграет свой бой против Молины, и мы сможем в марте или апреле организовать бой-мечту — поединок двух олимпийских чемпионов, старого и молодого льва. Каждый болельщик бокса хочет видеть этот бой", - подчеркнул представитель Кличко.

В команде Джошуа также рады решению WBA, о чем заявил менеджер британца Эдди Хирн.

"Было сложно дождаться официального одобрения, но теперь мы счастливы услышать такую весть от WBA. Теперь можно договариваться с Бенте и командой Кличко. Конечно, с пониманием, насколько сейчас важна победа над Молиной", - заявил Хирн.

Напомним, вчера WBA санкционировала бой Кличко и Джошуа, на кон которого выставит свой "супер" пояс.